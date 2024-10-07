Со сборной России может сыграть команда одной из беднейших стран мира

В национальной сборной Бурунди высказались о потенциальном матче с командой России.

«Мы заинтересованы в товарищеском матче со сборной России. Но проведение игры будет зависеть от условий, которые могут быть предложены РФС», – сказал Metaratings Александр Муенге, президент Федерации футбола Бурунди.

Национальная сборная Бурунди находится во второй сотне рейтинга сборных ФИФА, у коллектива 140-е место.

Напомним, что в понедельник, 7 октября стартовал октябрьский сбор команды России. Пока что неясно, с кем сыграют россияне в этот сбор – соперников нет. В ноябре, по новостям, россиян ожидает матч со сборной Сирии.