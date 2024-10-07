Тошич заявил, что Сербия хочет сыграть со сборной России

Экс-игрок московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном проведении товарищеского поединка между сборной Сербии и национальной команды России.

«Сборная Сербии хочет играть с Россией — моя страна уже сыграла и показала это желание. Как будет возможность, такой матч состоится и, возможно, даже у нас в стране», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Тошич отметил, что сейчас многие сборные задействованы в Лиге наций, поэтому России тяжело найти соперника.

Напомним, последний раз сборные России и Сербии встречались в марте. Та игра завершилась крупной победой нашей команды со счетом 4:0.