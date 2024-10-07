Наумов: «Головина можно было и не вызывать на сбор»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов полагает, что приезд легионера сборной России Александра Головина на октябрьский сбор – дело бессмысленное.

«Головина можно было не вызывать. Легионеров лучше не дёргать, потому что смысла в сборе нет. Тем более Александр только набирает форму, не всегда выходит в основном составе «Монако», - делится Наумов в диалоге с «РБ Спорт».

Напомним, что соперник отстранённой от официальных матчей для сборной России на октябрь пока не нашёлся. По последним новостям, в ноябре россиян ждёт товарищеский матч против сборной Сирии, участницы последнего Кубка Азии.