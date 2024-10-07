Месси приехал в сборную Аргентины

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси прибыл в расположение национальной команды, об этом рапортуют журналисты Chiringuito Latino.

Стоит отметить, что из-за повреждения 37-летний нападающий пропустил два последних поединка «альбиселесте» в отборочном цикле чемпионата мира – 2026.

В октябре у сборной Аргентины запланированы два поединка. Подопечные Лионеля Скалони на выезде встретятся с Венесуэлой, а затем в родных стенах примут Боливию.

После восьми туров аргентинская команда набрала 18 баллов и лидирует в турнирной таблице. Действующие чемпионы мира опережают идущую второй Колумбию на два очка.

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