Головин рассказал о реакции в «Монако» на его вызов в сборную России

Хавбек «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, как в команде отреагировали на его вызов в сборную России.

На данный момент у национальной команды все еще нет соперника на октябрьский сбор.

«Спрашивали что и как, потому что не совсем понятно, что там с игрой, но отреагировали нормально, это же все равно сборная», — цитирует Головина «Матч ТВ».

Футболист отметил, что никаких проблем не возникло. Хавбек подчеркнул, что всегда хочется сыграть против сильного соперника, но ничего плохого нет и в том, чтобы просто собраться и потренироваться.

Последний товарищеский матч сборная России провела в сентябре против Вьетнама, разгромив соперника со счетом 3:0.