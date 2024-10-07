Сборная Таджикистана отказалась играть с Россией – озвучена причина

В октябре или ноябре мог состояться товарищеский матч сборных России и Таджикистана. Фаридун Салиев, который в Федерации футбола Таджикистана является пресс-секретарём, дал комментарий на этот счёт. По словам Салиева, письмо от Российского футбольного союза по поводу матча пришло в июле, но это предложение не соответствовало планам таджикистанцев.

«В этом месяце мы участвуем в Кубке Короля в Таиланде, а на ноябрь у нас запланированы другие соперники. На ноябрь мы планировали исключительно домашние матчи, а российская сторона предлагала провести игры на территории РФ. Произошла несостыковка по планам», - цитирует Салиева Sport24.

В то же время Салиев допустил, что матч между сборными России и Таджикистана пройдёт в следующем году.

В понедельник стартовал октябрьский сбор сборной России. Скорее всего, этот сбор не будет включать в себя товарищеские матчи.

Как известно, РФС находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские матчи.