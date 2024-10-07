Батраков: «Быть с Головиным в сборной – это честь для меня»

Полузащитник сборной России Алексей Батраков высказался о нахождении в одной команде вместе с одним из её лидеров, а также игроком «Монако» Александром Головиным.

«Когда он начинал, я смотрел на него по телевизору. И сейчас оказаться рядом с Головиным в сборной — это большая честь для меня», - цитирует Батракова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Батракову всего 19 лет, в текущем сезоне РПЛ его «Локомотив» после 11 туров делит первое место таблицы с «Краснодаром», а сам Алексей – один из самых результативных игроков первенства.

Ранее сам Головин назвал игрока сборной, за которым он следит.