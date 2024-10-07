Губерниев – о соперниках сборной России: «Мы должны благодарить любую страну»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о сборной Сирии, потенциальном сопернике российской национальной команды в рамках этой осени.

«Играем с теми, кто соглашается. Пока что никто из самых серьезных соперников не будет с нами играть, поэтому благодарить мы должны любую страну. Пакистан отказался, пусть будет Сирия. Выбирать соперников не приходится», - говорит Губерниев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что у сборной России пока что лишь три сыгранных матча в 2024 году с командами из других стран. Сорвались мартовский матч со сборной Парагвая и сентябрьский матч со сборной Таиланда.

Названа дата матча Россия – Сирия