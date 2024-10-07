Губерниев рассказал, как можно спасти октябрьский сбор команды России

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, как можно спасти октябрьский сбор национальной команд России. До сих пор не известно ни об одном из соперников команды Валерия Карпина в рамках грядущего сбора.

«Надо сохранить институт сборной, сыграть двусторонку, провести открытую тренировку. Мы испытываем колоссальные сложности, но сборную в условиях санкций и недопусков нужно сохранить», - цитирует Губерниева спортивный телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России в 2024 году сыграла пока лишь в трёх матчах. В марте – против сборной Сербии (4:0), в июне – против сборной Беларуси (4:0), а в сентябре – против сборной Вьетнама (3:0).