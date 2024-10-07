Пакистан попросил перенести матч с Россией

Мухаммад Яшал, который в Федерации футбола Пакистана является менеджером по связям с общественностью, высказался по поводу товарищеского матча против России. По словам Яшала, из-за нехватки времени сборная Пакистана оказалась не готова сыграть 11 октября.

«Сбор футболистов и другие логистические соображения привели к переносу матча. PFF обратилась к РФС с просьбой перенести игру на ноябрь», - цитирует Яшала «Матч ТВ».

Как известно, в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России может проводить только товарищеские матчи. Последний такой матч команда Валерия Карпина проводила в сентябре против Вьетнама и победила со счётом 3:0.