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Головин приехал в сборную России в необычном наряде видео

07 Октября 2024 • 12:21 Комментировать

Атакующий полузащитник Александр Головин прибыл в расположение национальной сборной России. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба команды. Стоит сказать, что Головин заявился на базу в весьма необычном наряде.

Головин является единственным «легионером» в итоговом списке сборной России на октябрьский сбор.

 

Отметим, что Российский футбольный союз пока не нашёл соперника для сборной России на текущий сбор. Не исключено, что команда Валерия Карпина вообще ни с кем не сыграет в октябре.

Добавим, что сборная России в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА не может проводить официальные матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Головин
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