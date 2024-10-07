Атакующий полузащитник Александр Головин прибыл в расположение национальной сборной России. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба команды. Стоит сказать, что Головин заявился на базу в весьма необычном наряде.

Головин является единственным «легионером» в итоговом списке сборной России на октябрьский сбор.

Отметим, что Российский футбольный союз пока не нашёл соперника для сборной России на текущий сбор. Не исключено, что команда Валерия Карпина вообще ни с кем не сыграет в октябре.

Добавим, что сборная России в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА не может проводить официальные матчи.