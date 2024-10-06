Сильянов: «Сами думали, что сбор отменят»

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов в беседе с журналистами высказался об октябрьском сборе национальной команды России.

«Объяснил ли Карпин, зачем сборной собираться, если нет соперника? Пока не разговаривали. Сами думали, что сбор отменят. Завтра все в сборной скажут», - приводятся слова Александра на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. Последний товарищеский матч подопечные Валерия Карпина сыграли с Вьетнамом в Ханое. Сборная России одержала победу со счетом 3:0.