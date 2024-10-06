Стало известно, когда Головин прибудет в расположение сборной России

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос, когда игрок прибудет в расположение сборной России.

«Сегодня ночью он уже будет в расположении сборной. Ему поступило приглашение поехать в сборную. Он с удовольствием едет в сборную», — цитирует агента «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28-летний Головин появился на поле в семи матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Стоит сказать, что у сборной России до сих пор нет соперника для товарищеского матча в октябре. Ранее от спарринга с Россией отказался Пакистан.