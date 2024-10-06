Колосков: «Не вижу смысла в октябрьском сборе»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями относительно октябрьского сбора национальной команды России.

«Не вижу смысла в октябрьском сборе. Футболисты друг друга давно уже знают, новых нет. Что-то там наигрывать бессмысленно, потому что не знаем, с кем будем играть», - приводит слова Колоскова Sports.ru.

Ранее сообщалось, что РФС не может найти соперника для сборной России. Национальная команда отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

В последнем товарищеском матче Россия на выезде уверенно победила сборную Вьетнама со счетом 3:0.