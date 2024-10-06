​Стойкович: «Рад видеть Влаховича счастливым»

Наставник сербской сборной Драган Стойкович считает Душана Влаховича в настоящий момент счастливым человеком. Влахович начинает забивать за «Ювентус» после не очень простого начала чемпионата под началом нового тренера, Тьяго Мотты.

- Я рад видеть Влаховича счастливым, забивающим. Это отличная новость не только для «Ювентуса», но и для нас. Это наше совместное решение не привлекать его к матчам в сборной, он сам попросил, ему нужно время чтобы решить свои семейные проблемы. Я сам был игроком и прекрасно понимаю ребят, я не препятствую их личной жизни, она всегда должна иметь своё место, - цитирует слова Стойковича pianetamilan.it.