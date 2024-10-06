Смородская: Вызов Дзюбы в сборную зависит от Карпина

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном вызове форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России.

Стоит сказать, что от звания лучшего бомбардира в истории сборной Дзюбу отделяет всего один мяч.

«Не вы и не я решаем, надо ли вызывать в сборную Дзюбу. Решает Карпин. Как он решит, пусть так и будет. А у Дзюбы будет возможность забивать в «Акроне», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В футболке национальной команды 36-летний Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 мячей и сделал 15 результативных передач.

Последний раз форвард играл за сборную России на Евро-2020.