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Сборная России может провести тренировку с фанатами

06 Октября 2024 • 12:40 Комментировать

В понедельник начинается сбор национальной команды России. Судя по всему, он пройдёт без товарищеских матчей, поскольку найти соперника Российский футбольный союз (РФС) до сих пор не смог.

При этом РФС рассматривает возможность проведения открытой тренировки, которую смогут посетить болельщики. Об этом сообщается на страницах сайта «Матч ТВ».

Стоит сказать, что сборная России в последний раз проводила официальный матч почти три года назад – против Хорватии в ноябре 2021-го. Из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА российская национальная команда сейчас может проводить только товарищеские игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС
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