В Пакистане сообщили: «Матч с Россией 11 октября невозможен»

Мухаммад Яшал Мажар, который является менеджером по связям с общественностью в Пакистанской федерации футбола, высказался насчёт обсуждений по товарищескому матчу против сборной России.

«11 октября матч со сборной России невозможен из-за ограничений по времени. Мы отправили в РФС запрос на проведение товарищеского матча в ноябрьскую паузу. Посмотрим, какой получим ответ», - цитирует Мажара Sport24.

Ранее сообщалось о том, что в ноябре сборная России может провести товарищеский матч против Сирии.

Как известно, сборная России в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА может проводить только товарищеские матчи. Когда санкции могут быть сняты или хотя бы смягчены, пока сказать сложно.