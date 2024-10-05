Только один «легионер» попал в сборную России

В субботу вечером был опубликован итоговый состав национальной сборной России на октябрьский сбор. Стоит сказать, что в состав попал только один «легионер», то есть игрок, выступающий за рубежом. Это атакующий полузащитник Александр Головин, который уже седьмой сезон проводит в «Монако».

Остальные «легионеры», в том числе Матвей Сафонов и Алексей Миранчук, в итоговый состав не попали, поэтому останутся в расположении своих клубов.

Стоит сказать, что Российский футбольный союз до сих пор не нашёл для сборной России соперников на предстоящий сбор. Он может пройти без товарищеских матчей.