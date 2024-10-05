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Без Сафонова: Объявлен итоговый состав сборной России

05 Октября 2024 • 19:29 Комментировать

В субботу вечером был объявлен итоговый состав сборной России на октябрьский сбор. У национальной команды до сих пор нет соперника для товарищеского матча, но, судя по всему, сбор состоится. Валерий Карпин вызвал таких игроков:

Лунёв, Латышонок, Лантратов, Максименко – Адамов, Горшков, Дивеев, Литвинов, Осипенко, Пальцев, Самошников, Сильянов, Хлусевич, Бабкин – Баринов, Батраков, Глебов, Головин, Карпукас, Мостовой, Обляков, Пиняев, Пруцев, Садулаев, Фомин, Воробьёв, Мусаев, Тюкавин.

Отметим, что вратарь Матвей Сафонов не попал в итоговый состав сборной России. Он останется в расположении «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Матвей Сафонов ещё теги
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