Без Сафонова: Объявлен итоговый состав сборной России

В субботу вечером был объявлен итоговый состав сборной России на октябрьский сбор. У национальной команды до сих пор нет соперника для товарищеского матча, но, судя по всему, сбор состоится. Валерий Карпин вызвал таких игроков:

Лунёв, Латышонок, Лантратов, Максименко – Адамов, Горшков, Дивеев, Литвинов, Осипенко, Пальцев, Самошников, Сильянов, Хлусевич, Бабкин – Баринов, Батраков, Глебов, Головин, Карпукас, Мостовой, Обляков, Пиняев, Пруцев, Садулаев, Фомин, Воробьёв, Мусаев, Тюкавин.

Отметим, что вратарь Матвей Сафонов не попал в итоговый состав сборной России. Он останется в расположении «ПСЖ».