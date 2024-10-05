Названа дата матча Россия – Сирия

Эмад Амири, который занимает пост директора по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола, дал комментарий по поводу возможного товарищеского матча сборных России и Сирии. По словам Амири, стороны уже согласовали дату проведения игры.

«Мы находимся на финальной стадии и уже согласовали дату матча – 19 ноября. Идут переговоры по месту проведения игры, Сирия может сыграть в России», - цитирует Амири Sport24.

В то же время Амири отметил, что на текущий момент никакие документы по товарищеской игре ещё не подписаны.

Напомним, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.