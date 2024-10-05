Переговоры завершаются: Назван вероятный соперник сборной России на ноябрь

Российский футбольный союз строит планы на ноябрьский сбор национальной команды. В следующем месяце сборная России может провести товарищеский матч против сборной Сирии. Переговорный процесс между федерациями стран находятся на финальной стадии. Игра может пройти в Москве, о чём рассказывает Sport24.

Ранее стало известно о возможном матче в ноябре между сборными России и Пакистана. РФС пытался организовать этот матч в октябре, однако пакистанцы предложили вариант с ноябрём из-за отсутствия времени на подготовку.

Напомним, что в условиях санкций сборная России проводит лишь товарищеские игры.