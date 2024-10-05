Писарев: «Карпин объявит, будет сбор или нет»

Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев дал комментарий насчет возможной отмены октябрьского тренировочного сбора национальной команды.

«Мы сейчас слухами занимаемся. Давайте подождём, от этого будем плясать. Валерий Георгиевич Карпин объявит, будет сбор или нет», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что РФС не может найти соперника для национальной команды на октябрьский сбор.

Последний раз подопечные Валерия Карпина собирались в начале сентября. Сборная России провела гостевой товарищеский поединок против Вьетнама. Команда Карпина отпраздновала крупную победу со счетом 3:0.