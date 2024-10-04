В Танзании высказались о матче против сборной России

Уоллес Кария, который занимает должность президента Федерации футбола Танзании, высказался о возможном товарищеском матче против России. По словам функционера, в октябре проведение игры исключено.

«Мы общаемся с Россией, как и с другими странами, но в этом месяце товарищеская игра невозможна. У нас запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго», - сказал Кария, чьи слова приводит Sport24.

В то же время Кария допустил, что матч сборных России и Танзании может пройти в ноябре или в одну из последующих международных пауз.

Как известно, Российский футбольный союз до сих пор не нашёл для национальной команды соперников на товарищеские матчи в октябре. Не исключено, что сбор будет отменён.