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Аршавин - о сборной России: «Насколько я знаю, сбора не будет»

04 Октября 2024 • 13:03 Комментировать

Бывший форвард лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с представителями СМИ высказался насчет возможной отмены тренировочного сбора национальной команды.

«Насколько я знаю, сбора не будет. Если игры нет, зачем собираться? Футболистам нужно отдохнуть. Для них передышка только на пользу», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась новость, что тренировочный сбор может быть отменен из-за проблем с поиском соперника на товарищеский поединок.

Последний раз национальная команда собиралась в начале сентября. Подопечные Валерия Карпина сыграли с Вьетнамом и победили со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная России
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