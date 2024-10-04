Аршавин - о сборной России: «Насколько я знаю, сбора не будет»

Бывший форвард лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с представителями СМИ высказался насчет возможной отмены тренировочного сбора национальной команды.

«Насколько я знаю, сбора не будет. Если игры нет, зачем собираться? Футболистам нужно отдохнуть. Для них передышка только на пользу», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась новость, что тренировочный сбор может быть отменен из-за проблем с поиском соперника на товарищеский поединок.

Последний раз национальная команда собиралась в начале сентября. Подопечные Валерия Карпина сыграли с Вьетнамом и победили со счетом 3:0.