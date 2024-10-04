Колосков: «Матч сборной России с клубом РПЛ – бредовая идея»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков дал комментарий касательно поиска соперника для национальной команды.

«Какое решение примет РФС, такое и будет лучшим. Проводить матч с клубом РПЛ - бредовая идея. Нормальный человек такое никогда не посоветует», - цитирует Колоскова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что у РФС возникли трудности с поиском соперника для сборной России. Последний товарищеский матч команда Валерия Карпина сыграла против национальной команды Вьетнама. Российские футболисты на выезде легко переиграли соперника с крупным счетом 3:0. Еще был запланирован спарринг с Таиландом, но встречу отменили из-за плохой погоды.