Агент Головина: «Александр с удовольствием прилетит в Россию»

Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, рассказал, планирует ли его клиент приезжать в сборную России на октябрьский сбор.

«Если тренерский штаб посчитает нужным, чтобы Александр был на сборе, то он с удовольствием прилетит в Россию», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 28-летний Головин появился на поле в шести матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Стоит сказать, что до сих пор неизвестно, будет ли сборная России играть в октябре. На данный момент ни с одним соперником договориться не удалось.