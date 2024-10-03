Ари готов организовать товарищеский матч для сборной России

Бывший игрок сборной России и президент бразильского «Атлетико Сеаренсе» Ари Феррейра готов приехать в Москву со своим клубом.
Ранее сообщалось, что сборная России не может найти себе соперника на товарищеский матч в октябре.
Ари заявил, что если россияне не смогут найти команду, то он готов организовать им товарищеский матч против своего клуба.
«Если сложно добираться, то мы с моими игроками можем приехать в Москву и сыграть в «Лужниках». Я буду крутым, если организую это», — приводит слова Ари Sport24.
Последний товарищеский матч Россия провела в начале сентября против Вьетнама (3:0).
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