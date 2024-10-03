Булыкин: «Лучше отменить сбор, чем играть с Медиалигой»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий касательно возможной отмены тренировочного сбора национальной команды страны в октябре. У сборной возникли проблемы с поиском соперника по спаррингу.
«Если не с кем играть, то лучше отменить сбор, чем играть друг с другом или с Медиалигой. Лучше дать футболистам паузу, чтобы отдохнули и залечили болячки», - приводятся слова Булыкина на страницах «Чемпионата».
Напомним, что подопечные Валерия Карпина провели последний товарищеский матч в прошлом месяце. В Ханое сборной России противостояла национальная команда Вьетнама. Российские футболисты взяли верх над соперником с крупным счетом 3:0.
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