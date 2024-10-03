Непомнящий предложил матч для сборной России

Футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мыслями касательно возможной отмены тренировочного сбора национальной команды в октябре.
«Возможная отмена сбора - очень плохая новость. В таких случаях я за то, чтобы сыграть со сборной легионеров. Было бы интересно», - приводятся слова тренера на страницах «Чемпионата».
Напомним, что последний товарищеский поединок сборная России провела на выезде против национальной команды Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина уверенно переиграли соперника со счетом 3:0. Был запланирован еще спарринг с Таиландом, однако встречу отменили из-за плохой погоды.
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