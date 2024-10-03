Сборная России в ноябре проведёт два матча – назван соперник

Из-за проблем с поиском соперника на товарищеский матч октябрьский сбор сборной России может быть отменён в ближайшее время. В то же время у Российского футбольного союза уже имеются договорённости по двум товарищеским матчам на ноябрь. Об этом рассказывает телеграм-канал «О футболе на Руси | Алланазаров».

Отмечается, что с высокой долей вероятности одним из соперников сборной России станет сборная Сирии.

Обе игры должны стать для российской сборной домашними. Пранируется, что матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи. При этом заменить Сочи может Волгоград.

Добавим, что сборная России не проводила официальных игр почти три года.