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Тренер вратарей сборной России признался, что не в курсе октябрьских матчей команды

02 Октября 2024 • 20:17 Комментировать

Тренер вратарей национальной сборной России Виталий Кафанов высказался о потенциальных товарищеских матчах команды в октябрьскую международную паузу.

«Это не ко мне вопрос. У меня информации нет. Может вы знаете? Скажите, если слышали. Я тоже не знаю, правда», - говорит Кафанов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в сентябре российская сборная разгромила на выезде сборную Вьетнама в Ханое (3:0). Матч со сборной Таиланда был отменён из-за погодных условий.

Всего в 2024 году у команды было три матча, первый – в марте против сборной Сербии (4:0), второй – в Беларуси против местной национальной команды в июне (4:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов
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