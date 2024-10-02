Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

В клубе РПЛ заявили, что готовы сыграть со сборной России

02 Октября 2024 • 16:42 Комментировать

В нижегородском «Пари НН» заявили, что клуб готов сыграть с национальной сборной России в рамках октябрьской паузы на международные матчи.

«Мы готовы сыграть товарищеский матч против сборной России в октябрьскую паузу», - сказал «РБ Спорт» гендир «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что «Пари НН» идёт в турнирной таблице Российской премьер-лиги на 11-м месте. У команды по итогу 10 туров в активе 10 набранных очков. Тренирует клуб сербский специалист Саша Илич.

В сентябре российская сборная сыграла один товарищеский матч с командой Вьетнама на выезде, победив оппонентов – 3:0.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе обратился к Гризманну Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак» Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Из-за них «Реал» потерял победу в дерби: три худших игрока матча против «Атлетико» «Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала» Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции Юран сделал замечание Дзюбе из-за Карпина Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала»
Спортивные новости
Алькарас победил Синнера и стал чемпионом турнира в Пекине Каменский оценил перспективы Мичкова в «Филадельфии» ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ Гол Радулова в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ «Это человеческий фактор»: Каменский высказался о травме Кузнецова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Октября
17:12 · Германия. Бундеслига
Нюбель и Бауманн разделят место в воротах сборной Германии
16:42 · Чемпионат мира 2026
В клубе РПЛ заявили, что готовы сыграть со сборной России
11:39 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил нашумевшие слова Глушенкова о сборной России
01 Октября
19:15 · Чемпионат мира 2026
Отказ от Англии: Гринвуд может сменить сборную
18:31 · Чемпионат мира 2026
Клопп ответил на вопрос о работе со сборной Германии
10:21 · Чемпионат мира 2026
Вандерсон оценил шансы России против Бразилии
08:46 · Чемпионат мира 2026
Погба отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции
30 Сентября
18:33 · Чемпионат мира 2026
Матча Россия – Пакистан не будет
17:18 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация о ближайшем матче сборной России
01:28 · Чемпионат мира 2026
​Тони Попович - новый исполняющий обязанности наставника сборной Австралии
00:57 · Чемпионат мира 2026
​Неймар поддерживает проведение чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии
28 Сентября
16:38 · Чемпионат мира 2026
Аргентина потеряла вратаря – Эмилиано Мартинес получил дисквалификацию от ФИФА
07:36 · Чемпионат мира 2026
Эмилиано Мартинесу грозит наказание от ФИФА
27 Сентября
19:45 · Чемпионат мира 2026
Винисиус и Эндрик – в составе сборной Бразилии на сбор
19:34 · Франция. Лига 1
Сафонов не приедет в сборную России – всё из-за алиментов слухи
13:14 · Чемпионат мира 2026
В Калининграде готовы принять матчи сборной России
26 Сентября
16:32 · Чемпионат мира 2026
Дмитриев: «Мечтаю сыграть за сборную России»
15:10 · Чемпионат мира 2026
Деменко оценил попадание Батракова в расширенный состав сборной России
12:52 · Чемпионат мира 2026
Круговой готов сыграть за сборную России против команды медиалиги
25 Сентября
08:49 · Чемпионат мира 2026
Черчесов: «ВАР - это сумасшествие»
24 Сентября
15:42 · Чемпионат мира 2026
В «Сьоне» отреагировали на не попадание Миранчука в сборную России
14:52 · Чемпионат мира 2026
Смородская отреагировала на попадание Глушенкова в расширенный состав сборной России 1
14:41 · Англия. Премьер-лига
Ховард: «Гвардиола испортил футбол»
10:17 · Чемпионат мира 2026
Де Пауль назвал роль Месси в сборной Аргентины
23 Сентября
18:45 · Чемпионат мира 2026
Геркус рассказал, почему Дзюба нужен сборной России
Все новости