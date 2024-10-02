В клубе РПЛ заявили, что готовы сыграть со сборной России

В нижегородском «Пари НН» заявили, что клуб готов сыграть с национальной сборной России в рамках октябрьской паузы на международные матчи.

«Мы готовы сыграть товарищеский матч против сборной России в октябрьскую паузу», - сказал «РБ Спорт» гендир «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что «Пари НН» идёт в турнирной таблице Российской премьер-лиги на 11-м месте. У команды по итогу 10 туров в активе 10 набранных очков. Тренирует клуб сербский специалист Саша Илич.

В сентябре российская сборная сыграла один товарищеский матч с командой Вьетнама на выезде, победив оппонентов – 3:0.