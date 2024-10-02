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Антуан Гризманн вошёл в историю сборной Франции, он один из лучших игроков «трёхцветных» всех времён

02 Октября 2024 • 11:00 Комментировать

Французская звезда Антуан Гризманн в понедельник объявил о завершении карьеры в сборной. Форвард «Атлетико Мадрид» завершил международную кампанию в возрасте 33 лет и спустя 10 лет после своего дебюта за трёхцветных (5 марта 2014, против Нидерландов).

Гризманн завершает свою международную карьеру, сыграв 137 матчей за сборную. По этому показателю он уступает только Уго Льорису (145) и Лилиану Тюраму (142) в рейтинге игроков, которые провели больше других матчей за Францию.

Игрок
Матчи
Уго Льорис 145
Лилиан Тюрам 142
Антуан Гризманн 137
Оливье Жиру 137
Тьерри Анри 123

В период с 31 августа 2017 года по 21 ноября 2023-го Гризманн принял участие в каждом из 84 матчей национальной сборной Франции, что является рекордом для французской сборной за всю историю, и на 40 игр больше, чем у Патрика Вейра (44 подряд).

В общей сложности он забил 44 гола за сборную Франции, что является четвёртым результатом в списке лучших бомбардиров французской сборной всех времён после Оливье Жиру (57), Тьерри Анри (51) и Килиана Мбаппе (48).

Игрок
Голы
Оливье Жиру 57
Тьерри Анри 51
Килиан Мбаппе 48
Антуан Гризманн 44
Мишель Платини 41

Он обогнал легендарную французскую звезду Мишеля Платини по количеству голов (41), забив в матче против Казахстана на «Парк де Пренс» в ноябре 2021 года. Его последний гол за сборную Франции был забит больше года назад в товарищеском матче с Германией в Дортмунде, в котором Франция проиграла со счётом 1:2; в своих последних 14 матчах за команду Дидье Дешама он не забил ни одного гола, хотя и провёл на поле 992 минуты в этих матчах.

Его рекорд на крупных международных турнирах также был невероятным. Он появлялся в финалах чемпионатов мира и Европы (36) чаще, чем любой другой французский игрок, и его счет в 11 голов в этих матчах уступает только Платини (14), Мбаппе (13), Жюст Фонтену (13) и Анри (12) за сборную Франции. Шесть из этих голов были забиты на Евро-2016, где он стал лучшим бомбардиром турнира, а Франция заняла второе место на родной земле, уступив Португалии.

Гризманн выиграл чемпионат мира 2018 года в России, забив в общей сложности четыре гола, включая пенальти в финальной победе над Хорватией, а также сыграл в финале чемпионата мира 2022 года против Аргентины, который Франция в итоге проиграла по пенальти в Катаре.


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Евро-Футбол.Ру,
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