Отказ от Англии: Гринвуд может сменить сборную

Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд, скорее всего, сменит национальную сборную. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Алекса Крука, Гринвуд будет играть не за Англию, а за Ямайку.

Стоит сказать, что Гринвуд уже один раз сыграл за сборную Англии – он провёл на поле двенадцать минут в поединке Лиги наций против Исландии в сентябре 2020 года.

Как известно, Мэйсон Гринвуд столкнулся с критикой в родной Англии после истории с обвинениями в сексуальном насилии. В начале 2023 года обвинения сняли, но «Манчестер Юнайтед» все равно не стал восстанавливать игрока в первой команде.