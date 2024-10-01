Клопп ответил на вопрос о работе со сборной Германии

Руди Фёллер, занимающий пост спортивного директора Немецкого футбольного союза, говорил о желании увидеть Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии. Известный специалист дал комментарий на этот счёт.

«Работа в сборной Германии? Все мы надеемся, что Юлиан Нагельсманн будет работать на этой должности гораздо дольше, чем до конца чемпионата мира – 2026», - слова Клоппа с церемонии награждения его орденом «За заслуги перед ФРГ» приводят СМИ.

Напомним, что Юрген Клопп находится без тренерской работы после ухода из «Ливерпуля» по завершению сезона 2023/2024. Немец выражал желание взять паузу в тренерской карьере.