Вандерсон оценил шансы России против Бразилии

Экс-футболист «Краснодара» Вандерсон в разговоре с журналистами высказал мнение о потенциальном товарищеском поединке между сборными России и Бразилии.

«Шансы у России есть, потому что Бразилия выступает не очень. Результаты плохие, игроки постоянно под давлением болельщиков. То же самое и в клубном футболе», - приводятся слова бразильца на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований совместным решением УЕФА и ФИФА. Бан действует с февраля 2022 года. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина на выезде крупно одолели Вьетнам со счетом 3:0.