Погба отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции

Известный французский футболист Поль Погба прокомментировал уход нападающего Антуана Гризманна из национальной команды.

«Я рад, что провел много лет вместе с тобой. Ты навсегда останешься легендой сборной Франции. Благодарю тебя, Антуан», - оставил сообщение Погба в своих социальных сетях.

Гризманн выступал за национальную команду с весны 2014 года. С того момента форвард провел 137 поединков за «трёхцветных», отметившись 44 забитыми мячами. Вместе со сборной Франции он становился чемпионом мира и триумфатором Лиги наций.

На клубном уровне Гризманн продолжает выступать за мадридский «Атлетико».