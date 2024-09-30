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Матча Россия – Пакистан не будет

30 Сентября 2024 • 18:33 Комментировать

Российский футбольный союз вёл переговоры по товарищескому матчу национальной команды против Пакистана. Впрочем, достичь договорённости сторонам не удалось. Сборная Пакистана вылетела из отбора на чемпионат мира – 2026 и свободна в октябре, но все равно договориться не вышло. Об этом на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

Стоит сказать, что РФС до сих пор не объявил, с кем сборная России сыграет в октябре. При этом сбор национальной команды стартует уже в скором времени, примерно через неделю. 

Добавим, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже два с половиной года может проводить только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Пакистана
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