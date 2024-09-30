​Тони Попович - новый исполняющий обязанности наставника сборной Австралии

Мы уже сообщали о том, что не очень уверенные выступления в отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года стоили наставнику сборной Австралии Грэму Арнольду его работы. Спасать австралийцев призван Тони Попович - бывший австралийский футболист балканского, как можно понять по фамилии, происхождения (его предки прибыли из Хорватии).

Бывший защитник «Кристал Пэлас» назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной. Если её дела пойдут в гору, то, надо полагать, он получит полноценный контракт. Предыдущие три года Попович тренировал клуб «Мельбурн Виктори».