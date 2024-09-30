Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Тони Попович - новый исполняющий обязанности наставника сборной Австралии

30 Сентября 2024 • 01:28 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что не очень уверенные выступления в отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года стоили наставнику сборной Австралии Грэму Арнольду его работы. Спасать австралийцев призван Тони Попович - бывший австралийский футболист балканского, как можно понять по фамилии, происхождения (его предки прибыли из Хорватии).

Бывший защитник «Кристал Пэлас» назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной. Если её дела пойдут в гору, то, надо полагать, он получит полноценный контракт. Предыдущие три года Попович тренировал клуб «Мельбурн Виктори».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австралии Тони Попович
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико» Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе Известны планы «Барселоны» по приобретению нового форварда Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов «Байер» установил личный антирекорд при Хаби Алонсо в матче с «Баварией» Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
Рыбин оценил игру «Трактора» при Бенуа Гру Свищёв уверен, что падел приживётся в России Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Сентября
01:28 · Чемпионат мира 2026
​Тони Попович - новый исполняющий обязанности наставника сборной Австралии
00:57 · Чемпионат мира 2026
​Неймар поддерживает проведение чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии
28 Сентября
16:38 · Чемпионат мира 2026
Аргентина потеряла вратаря – Эмилиано Мартинес получил дисквалификацию от ФИФА
07:36 · Чемпионат мира 2026
Эмилиано Мартинесу грозит наказание от ФИФА
27 Сентября
19:45 · Чемпионат мира 2026
Винисиус и Эндрик – в составе сборной Бразилии на сбор
19:34 · Франция. Лига 1
Сафонов не приедет в сборную России – всё из-за алиментов слухи
13:14 · Чемпионат мира 2026
В Калининграде готовы принять матчи сборной России
26 Сентября
16:32 · Чемпионат мира 2026
Дмитриев: «Мечтаю сыграть за сборную России»
15:10 · Чемпионат мира 2026
Деменко оценил попадание Батракова в расширенный состав сборной России
12:52 · Чемпионат мира 2026
Круговой готов сыграть за сборную России против команды медиалиги
25 Сентября
08:49 · Чемпионат мира 2026
Черчесов: «ВАР - это сумасшествие»
24 Сентября
15:42 · Чемпионат мира 2026
В «Сьоне» отреагировали на не попадание Миранчука в сборную России
14:52 · Чемпионат мира 2026
Смородская отреагировала на попадание Глушенкова в расширенный состав сборной России 1
14:41 · Англия. Премьер-лига
Ховард: «Гвардиола испортил футбол»
10:17 · Чемпионат мира 2026
Де Пауль назвал роль Месси в сборной Аргентины
23 Сентября
18:45 · Чемпионат мира 2026
Геркус рассказал, почему Дзюба нужен сборной России
14:13 · Чемпионат мира 2026
Денисов кратко отреагировал на слова Глушенкова про сборную России
14:06 · Чемпионат мира 2026
Глушенков ответил на желание Карпина поговорить с ним тет-а-тет 1
12:34 · Чемпионат мира 2026
Карпин высказался о попадании Чалова в расширенный список сборной России
12:23 · Чемпионат мира 2026
Карпин объяснил, почему вызвал Глушенкова в сборную после скандального интервью
10:13 · Чемпионат мира 2026
Стало известно имя нового главного тренера сборной Австралии
22 Сентября
01:38 · Чемпионат мира 2026
В Немецком футбольном союзе прокомментировали возможный приход Клоппа в сборную Германии
21 Сентября
10:36 · Чемпионат мира 2026
Генич поддержал идею матча сборной России и команды медиалиги
20 Сентября
20:54 · Чемпионат мира 2026
Семак отреагировал на слова Глушенкова о сборной России
19:51 · Чемпионат мира 2026
Корнеев дал совет Глушенкову 1
Все новости