​Неймар поддерживает проведение чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии

Бразильский нападающий Неймар высказался в пользу проведения чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии - в стране, в которой он сейчас условно выступает на клубном уровне (условно из-за травмы, которую он залечивает до сих пор).

- Весь мир сможет лучше узнать саудовскую культуру. Я счастлив, что у страны есть такая возможность, - заявил Неймар.

Саудовская Аравия официально выдвинула свою кандидатуру для проведения Мундиаля в 2034 году, и пока что конкурентов, оспаривающих это право, у неё нет. Решение должно быть принято ФИФА в конце 2024 года. Следующий же чемпионат мира пройдёт в 2026 году в Северной Америке.