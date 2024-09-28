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Аргентина потеряла вратаря – Эмилиано Мартинес получил дисквалификацию от ФИФА

28 Сентября 2024 • 16:38 Комментировать

Голкипер Эмилиано Мартинес получил дисквалификацию на два матча. ФИФА наказала футболиста за оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры.

Как известно, на прошлом сборе национальной команды Мартинес исполнил свой уже фирменный жест с наградой (на этот раз это был кубок Америки) около паха. Кроме того, после неудачного матча Эмилиано оттолкнул камеру оператора.

Эмилиано Мартинес не сыграет за сборную Аргентины в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2026 против Венесуэлы и Боливии.

«Ассоциация футбола Аргентины выражает своё абсолютное несогласие с решением, принятым дисциплинарным комитетом ФИФА», - так отреагировала на наказание Мартинеса аргентинская сторона.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
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