Эмилиано Мартинесу грозит наказание от ФИФА

Голкиперу сборной Аргентины и бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу грозит наказание. ФИФА может дисквалифицировать вратаря за неспортивное поведение во время Кубка Америки.

Как сообщил в соцсетях журналиста Эрнан Кастильо, ФИФА рассмотрит инциденты с колумбийским оператором и жестом вратаря во время празднования победы в финальном матче турнира. Если вина Мартинеса будет доказана, ему грозит дисквалификация на два поединка отборочного раунда чемпионата мира – 2026.

В ближайших матчах квалификации сборная Аргентины встретится с Венесуэлой и Боливией.