Винисиус и Эндрик – в составе сборной Бразилии на сбор

В октябре сборная Бразилии в рамках отбора на чемпионат мира – 2026 проведёт матчи против Чили и Перу. В пятницу был опубликован список игроков, вызванных в ряды «селесао». Этот список выглядит так:

Алиссон, Эдерсон, Бенто – Данило, Вандерсон, Абнер, Аранья, Габриэль Магальянс, Маркиньос, Бремер, Милитао, Андре, Жерсон, Гимараэс, Пакета, Родриго, Эндрик, Мартинелли, Игор Жезус, Энрике, Рафинья, Савиньо, Винисиус.

Против Чили сборная Бразилии сыграет 10 октября, а против Перу – 15 октября. Сейчас «селесао» занимают лишь пятое место в отборе. В восьми играх бразильцы набрали только десять очков.