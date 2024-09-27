В Калининграде готовы принять матчи сборной России

До сих пор нет ясности по поводу октябрьских товарищеских матчей сборной России. При этом ранее в Российском футбольном союзе говорили о стремлении договориться о домашних играх. Принять матчи российской национальной команды готовы в Калининграде. Об этом рассказал Владимир Савин, который занимает пост генерального директора «Ростех Арены».

«Калининград и «Ростех Арена» с удовольствием примут матчи сборной России по футболу, если РФС обратится к нам с таким предложением. Пока такого предложения не было», - цитирует Савина Metaratings.

Напомним, что в сентябре сборная России в товарищеском матче против Вьетнама одержала крупную победу со счётом 3:0.