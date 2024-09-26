Деменко оценил попадание Батракова в расширенный состав сборной России

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о попадании хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в расширенный состав сборной России.

Деменко заявил, что наставник сборной России Валерий Карпин правильно включил Батракова в список. По мнению эксперта, игрок окажется в окончательной заявке команды.

— Батраков заслужил право дебютировать в сборной России, — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

При этом Деменко добавил, что хотел бы похвалить Батракова еще и за поведение вне поля, ведь это скромный и воспитанный человек.

В этом сезоне 19-летний полузащитник принял участие в девяти играх чемпионата России, забил семь мячей и отдал пять ассистов.