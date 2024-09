Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте

Специалисты из Four Four Two продолжают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз был представлен рейтинг самых жёстких ошибок судей в истории футбола.

На первом месте оказался инцидент, произошедший на чемпионате мира – 2006. Английский арбитр Грэм Полл не удалил Йосипа Шимунича после второй жёлтой карточки. Удаление всё-таки случилось, но только после третьей жёлтой карточки. Такая ошибка, да ещё и на таком уровне, - что-то невероятное.

На втором месте случай с Кубка Африки – 2021. Арбитр Джанни Сиказве в матче Мали и Туниса дважды давал финальный свисток раньше – сначала на 85-й, а затем на 89-й минутах.

На третьем месте – «рука Бога», а точнее гол, который Диего Марадона забил рукой в матче Аргентина – Англия в четвертьфинале чемпионата мира – 1986. Судил тогда Али Бин Нассер из Туниса.

На четвёртой позиции располагается ответный стыковой матч сборных Ирландии и Франции за билет на чемпионат мира – 2010. Тьерри Анри перед голом явно подыграл себе рукой, но шведский судья Мартин Ханссон этого не заметил. Этот гол вывел Францию на мундиаль, а апелляция Ирландии оказалась безуспешной.