Круговой готов сыграть за сборную России против команды медиалиги

«Товарищеский матч против Вьетнама? Руководство сборной кого смогло найти в соперники, того и нашли. Сыграл бы за сборную против команд из Медиалиги? Если бы сказали сыграть, конечно, сыграл бы», - передает слова Кругового Metaratings.ru.