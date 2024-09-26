Круговой готов сыграть за сборную России против команды медиалиги

Защитник сборной России Данил Круговой высказался о возможном товарищеском поединке против команды медиалиги.
«Товарищеский матч против Вьетнама? Руководство сборной кого смогло найти в соперники, того и нашли. Сыграл бы за сборную против команд из Медиалиги? Если бы сказали сыграть, конечно, сыграл бы», - передает слова Кругового Metaratings.ru.
В сентябре сборная России провела товарищеский поединок против национальной команды Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.
Напомним, что Россия отстранена от международных турниров.
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