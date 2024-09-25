Черчесов: «ВАР - это сумасшествие»

Российский специалист Станислав Черчесов, занимающий пост главного тренера сборной Казахстана, критически высказался о системе ВАР.
«ВАР - это сумасшествие. Появилось чувство, что арбитры перестали судить. По 20 минут рассматривают эпизод, был пенальти или нет. Если вы столько смотрите, значит, нет. Пенальти должен быть очевидным», - приводит слова тренера «Советский Спорт».
Напомним, что 61-летний российский специалист занял пост наставника сборной Казахстана в конце июля нынешнего года. Черчесов также известен по работе в сборной России, московском «Спартаке», польской «Легии» и других клубах.
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