Черчесов: «ВАР - это сумасшествие»

«ВАР - это сумасшествие. Появилось чувство, что арбитры перестали судить. По 20 минут рассматривают эпизод, был пенальти или нет. Если вы столько смотрите, значит, нет. Пенальти должен быть очевидным», - приводит слова тренера «Советский Спорт».