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Черчесов: «ВАР - это сумасшествие»

25 Сентября 2024 • 08:49 Комментировать

Российский специалист Станислав Черчесов, занимающий пост главного тренера сборной Казахстана, критически высказался о системе ВАР.

«ВАР - это сумасшествие. Появилось чувство, что арбитры перестали судить. По 20 минут рассматривают эпизод, был пенальти или нет. Если вы столько смотрите, значит, нет. Пенальти должен быть очевидным», - приводит слова тренера «Советский Спорт».

Напомним, что 61-летний российский специалист занял пост наставника сборной Казахстана в конце июля нынешнего года. Черчесов также известен по работе в сборной России, московском «Спартаке», польской «Легии» и других клубах.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов
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