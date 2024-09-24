В «Сьоне» отреагировали на не попадание Миранчука в сборную России

Президент «Сьона» Кристиан Константин поделился комментарием о невызове хавбека команды Антона Миранчука в сборную России.

Функционер признался, что не расстроен не попаданием Миранчука в расширенный состав национальной команды на октябрьский сбор.

«Это хорошо, что Миранчук пропустит эту паузу на игры сборной. Он должен набирать форму в клубе, потому что на данный момент в этом сезоне у него всего один час игры», — цитирует Константина Sport24.

Напомним, в летнее трансферное окно Миранчук подписал контракт со швейцарским клубом и уже успел дебютировать за команду.

Стоит сказать, что соперники сборной России на товарищеские матчи пока неизвестны.